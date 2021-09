Fußball Eine turbulente Schlussphase

Schon vier Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter haben die Sportfreunde aus Schliengen auf Platz zwei. Beim SV Todtnau musste sich die Elf von Trainer Alex Schöpflin mit einem 2:2 begnügen. Nach dem Seitenwechsel traf zunächst Abdoulaye Traore für Schliengen, doch die Todtnauer drehten die Partie durch die Treffer von Tim Böhler und Moritz Schubnell. Tom Wihler sicherte den Gästen noch einen Zähler. „Wir haben kein gutes Spiel abgeliefert. Daher bin ich froh, dass wir einen Punkt mitgenommen haben und ungeschlagen bleiben“, erklärt Schöpflin.

Todtnau dagegen kann mit dem Start mehr als zufrieden sein. Sieben Zähler nach fünf Partien bedeuten Platz sechs für die Schützlinge von Trainer Harald Wissler.

Seine Hausaufgaben hat der TuS Binzen gegen die SG FC Wehr-Brennet II erledigt. Ein 7:0 stand am Ende zu Buche. Für den frisch aus dem Urlaub zurückgekehrten Patrice Glaser durfte Routinier Frank Malzacher beginnen, der die Seinen mit einem Doppelpack auf die Siegerstraße brachte.

Die Binzener hätte letztlich auch noch höher gewinnen können, doch Guido Perrone ließ mehrere Hochkaräter liegen. Dennoch durfte sich auch der bullige Stürmer zweimal in die Torschützenliste eintragen lassen. Von Coach Karl-Frieder Sütterlin gab es Lob. „Guido ist ein Meister seines Fachs. Dazu ist er sehr trainingsfleißig und derzeit auch topfit.“

Nach dem Erfolg über Binzen hatte der SV Schopfheim auch den TuS Lörrach-Stetten am Rande einer Niederlage. In einer dramatischen Schlussphase musste sich der SVS dann aber noch mit 4:5 geschlagen geben.

Beide Abwehrreihen ließen so einiges zu. Schon nach 45 Minuten stand es 2:2. Die beiden Schopfheimer Angreifer Sergio Cammarano und Shadi Zein jubelten auf Seiten der Gäste, Marc Müller netzte für den TuS doppelt ein. Auch nach dem Seitenwechsel lieferten sich beide Teams ein Spektakel. Florian Strauch brachte Schopfheim zunächst wieder in Führung, Volkan Gültekin markierte daraufhin den Ausgleich. In der 84. Minute war es erneut Cammarano - Schopfheim führte 4:3.

Zwei Minuten später gab Schiri Marco Brendle einen Elfmeter für Stetten und Rot für Manuel Klug. Was war passiert? Klug soll seinen Gegenspieler im Laufduell festgehalten und zu Boden gebracht haben. Brendle beurteilte diese Szene als Notbremse. „Für mich war das von meinem Standpunkt aus so nicht ersichtlich. Auch meine Spieler konnten das nicht nachvollziehen“, macht SVS-Trainer Uwe Krähling deutlich.

Den Strafstoß verwandelte schließlich Dennis Heil. Stetten wollte nun mehr, drängte auf den Sieg gegen die in Unterzahl kämpfenden Schopfheimer und durfte in der zweiten Minute der Nachspielzeit auch jubeln. Nach einer Flanke von links stand Arjenit Gashi fünf Meter vor dem Tor am langen Pfosten komplett frei und brachte den Ball ohne Probleme über die Linie.

Gashi, der am vergangenen Spieltag in Eichsel den Siegtreffer aus elf Metern noch liegen gelassen hatte, avancierte nun zum Matchwinner. So ist eben der Fußball. Das weiß auch Krähling, der nach diesen wilden 90 Minuten analysierte: „In der Schlussphase haben wir uns, noch mehr als zuvor, auf einen zu offenen Schlagabtausch eingelassen. Das war für mich unverständlich“, so der Übungsleiter.

Noch immer auf die ersten Zähler wartet der FC Steinen-Höllstein, der sich dem SV Weil II mit 1:2 beugen musste. „Es war ein zähes Spiel. In der zweiten Halbzeit haben wir es besser gemacht und deshalb auch verdient gewonnen“, sagt Weil-Trainer Marco Kern.