Fußball Eine wichtige Stütze im Verein

Vor allem menschlich ist der neue Cheftrainer eine wichtige Stütze im Verein. Er pflegte schon immer gute und intensive Beziehungen zu den Spielern. Die Schönauer Verantwortlichen sind sich sicher, mit Christian Lais den richtigen Mann für den Trainerposten verpflichtet zu haben. Er sei – so steht es in der Presseverlautbarung – eine wichtige Konstante, die der Mannschaft nach doch einigen Trainerwechseln in den letzten Jahren sehr gut tun werde.

Aktuell arbeiten die Vereinsverantwortlichen daran, das Trainer-Team zu komplettieren. Hier ist man zuversichtlich, dass die weiteren Positionen zeitnah besetzt werden können.

Zuversichtlich stimmt auch, dass das Trainerteam der Reservemannschaft, die in der Kreisliga B spielt, um Coch Axel Rümmele in der nächsten Saison ausnahmslos zusammenbleiben wird. Somit kann der FC Schönau zuversichtlich und positiv in die neue Saison starten und, sollte Corona dies noch zulassen, auch die aktuelle Runde erfolgreich zu Ende spielen. Das heißt dann Ligaverbleib.