Fußball „Einer der schwersten Brocken überhaupt“

Laufenburg. Das erste Hochrhein-Derby der Landesliga-Spielzeit 2020/2021 steht am Samstag auf dem Programm, wenn der SV 08 Laufenburg im Waldstadion ab 15.30 Uhr auf den Aufsteiger FC Wittlingen trifft und dabei die Niederlage zum Auftakt wettmachen will. Gewonnen hat dagegen der Gast bei seiner Premiere in dieser Spielklasse.

Beim letzten Aufeinandertreffen behielt der FCW die Oberhand. Und zwar im Bezirkspokal-Finale, das am 1. Mai 2019 mit 3:1 an die Kandertäler ging. Mit 3:1 gewann Wittlingen auch am ersten Spieltag gegen den FC Bad Krozingen. Auch wenn die Aussagekraft nach einem absolvierten Match doch äußerst schwach ist, so fährt die Elf von Trainer Tiziano Di Domenico immerhin als Spitzenreiter nach Laufenburg.