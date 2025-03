Fußball: Einer steht auf, der andere nicht

Enttäuscht und niedergeschlagen trotteten die TuS-Spieler nach Spielschluss in die Kabine. Wo waren sie, diese Galligkeit in den Zweikämpfen, diese Laufbereitschaft und diese zündenden Ideen, die seinerzeit den FV Lörrach-Brombach zur Verzweiflung getrieben haben? Einfach nicht vorhanden, obwohl die Rahmenbedingungen am Samstag auf der TuS-Anlage mit T-Shirt-Wetter und annähernd 600 Zuschauern eigentlich perfekt waren.