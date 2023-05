Fußball „Einfache Dinge passen einfach nicht“

Vor allem Simon Diodene erwischte beim Aufsteiger einen gebrauchten Tag. Der 30-Jährige war gleich an vier Gegentreffern maßgeblich beteiligt. „Man weiß nie, wie Spieler so etwas wegstecken. Er ist aber auch schon etwas älter. Ich hoffe, er kann damit umgehen“, sagt TuS-Trainer Werner Gottschling. Unter dem 48-Jährigen holten die Rebländer in drei Spielen bislang lediglich einen Zähler. „Es hat schon Gründe, wieso die Mannschaft da steht, wo sie steht. Wir müssen jetzt alle Kräfte mobilisieren und in der Liga bleiben.“ Viele Dinge seien auch der prekären Situation geschuldet, meint Gottschling. „Einfache Dinge passen einfach nicht. Es ist wichtig, dass man in solchen Situationen auf die Basics bauen kann.“ Efringen-Kirchen erwartet am Sonntag ab 15.30 Uhr die SG Mettingen/Krenkingen, die noch um den Aufstiegsrelegationsplatz zwei kämpft.

FC Hochrhein (15.) - SF Schliengen (6.); So.; 15 Uhr: Die vergangenen vier Heimspiele hat Schliengen allesamt für sich entschieden und sich damit auch ein Polster auf die Abstiegsplätze verschaffen können. Der letzte Sieg auf des Gegners Platz ist allerdings schon eine Weile her. Vor zwei Monaten hatten die Sportfreunde das Derby beim VfR Bad Bellingen mit 1:0 gewonnen. Anschließend folgten drei Niederlagen, wenngleich die Gegner unter anderem auch Tiengen und Waldshut hießen. „Momentan sieht es in der Tabelle recht gut aus für uns. Die vergangenen Leistungen wollen wir in den nächsten Wochen aber erneut abrufen“, betont Trainer Alex Schöpflin. In herausragender Verfassung befindet sich derzeit Lucca Sielaff. Der 23-Jährige erzielte zuletzt gegen den TuS Efringen-Kirchen einen Doppelpack. Insgesamt kommt der Angreifer auf 13 Saisontore. „Lucca bringt eine enorme Qualität mit. Im Moment läuft es bei ihm richtig gut. Das freut mich auch persönlich wahnsinnig.“ Hannes Selz und Jonas Domagala werden Schliengen verletzungsbedingt an diesem Wochenende fehlen.