Fußball: Elfmeter-Festival im Brühlpark

Nach einer Viertelstunde bereits brachte Mittelfeldmotor Jonas Krumm die Zeller per Strafstoß in Führung. Dem vorausgegangen war ein Doppelpass von Michael Kuttler und Kapitän Tim Heininger, an dessen Ende Kuttler knapp innerhalb des Sechzehners von den Beinen geholt worden war. Die rund 450 Zuschauer im Brühlpark sahen in den ersten 45 Minuten einen Gast aus Schönau der zwar leidenschaftlich kämpfte, dem allerdings offensiv völlig die Durchschlagskraft fehlte. Bis zum zweiten Treffer des Tages dauerte es trotz aller Überlegenheit bis nach dem Seitenwechsel. Mustergültig bediente Krumm mit einem Heber hinter die Abwehrkette Kuttler, der vor dem Tor die Ruhe behielt und mit seinem schwächeren Rechten zum 2:0 einschob.

In der Folge agierten Gastgeber etwas zurückhaltend. Prompt witterten die Gäste ihre Chance und setzten vorne Akzente. Ein Eckball landete aus dem Getümmel an der Hand von Kuttler. Yasin Demirci ließ sich nicht zweimal bitten und knallte den fälligen Strafstoß mittig direkt unter die Latte zum Anschlusstreffer. Schönau in dieser Phase klar besser, drauf und dran das Spiel ganz zu drehen. Mitten in die Schönauer Druckphase zeigte der souveräne Schiedsrichter Gerrit Peukert in Minute 85 zum dritten Mal an diesem Nachmittag berechtigterweise auf den Punkt. Der eingewechselte Leon Boos war unmittelbar vor dem Gästekasten zu Boden gerissen worden.