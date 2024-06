Fußball-EM: Ausnahmetalent Güler als schüchterner Party-Initiator

"Der Ball liebt ihn"

Güler hat eine komplizierte Saison bei Real hinter sich. Nach seinem Wechsel zu den Königlichen im vergangenen Sommer warfen ihn Verletzungen immer wieder zurück. Als Güler wieder genesen war, baute ihn Coach Carlo Ancelotti behutsam auf. Sein erstes Ligaspiel in Spanien bestritt Güler Ende Januar. Es folgten neun weitere Partien in der Primera División, fünf davon als Einwechselspieler. Mit sechs Toren deutete Güler an, was in ihm steckt.

Nun zeigte er das auch auf der ganz großen europäischen Bühne und freute sich über die Gratulation seines Vereinscoaches. Ancelotti habe sich bereits bei ihm gemeldet, verriet Güler noch am Abend des Spiels. Zur 65 Jahre alten Trainerlegende hat er eine besondere Beziehung. "Arda hat eine Gabe", sagte Ancelotti einmal über seinen Schützling. "Der Ball liebt ihn."

Und nicht nur der. Türkische und arabische Kommentatoren brüllten ihre Freude über Gülers Tor ins Mikrofon. Der frühere deutsche Nationalspieler und Weltmeister von 2014, Mesut Özil, ließ die Öffentlichkeit via X an seiner Anerkennung für Güler teilhaben und der staatliche Sender "TRT Spor" schrieb: "Er wird nicht der Spieler des Spiels sein, sondern der Spieler der Euro 2024: Arda Güler." Die nächste Chance, einen Schritt dahin zu machen, hat Güler am Samstag gegen Portugal.