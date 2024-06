Fußball-EM Bellinghams Fallrückzieher rettet England vor Blamage

"Es sah wirklich hart für uns aus", sagte Siegtorschütze Kane: "Bei der EM musst du einen Weg finden zu gewinnen - das haben wir getan. Natürlich können wir besser spielen, aber das ist ein Geschäft, in dem die Resultate zählen. Wir können das jetzt genießen."

Bellingham erzielte in der fünften Minute der Nachspielzeit per Fallrückzieher ein Traumtor zum rettenden 1:1, ohne das die Three Lions ausgeschieden wären. "Was dieses Tor wert war, werden wir in zwei Wochen sehen", sagte der Champions-League-Sieger von Real Madrid: "Ich weiß, dass ich in solchen Momenten liefern kann."