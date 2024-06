Fußball-EM "Wirklich hart": Ukraine verabschiedet sich mit Applaus

Schwäbisches Heimspiel für Tedesco

Die vom Ex-Bundesliga-Trainer Domenico Tedesco trainierten Belgier beendeten die Vorrunde ebenfalls mit vier Punkten als Zweiter. In Düsseldorf treffen die Roten Teufel am kommenden Montag nun auf Titelanwärter und Vizeweltmeister Frankreich.

"Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es wäre ein normales Stadion und ein normales Umfeld für mich", hatte Tedesco vor der Partie gesagt. Der 38-Jährige wurde in Italien geboren, wuchs aber im Landkreis Esslingen auf. Familie und Freunde waren in die Arena gekommen, um den früheren Nachwuchstrainer des VfB Stuttgart bei seinem persönlichen EM-Heimspiel zu unterstützen.

Und sie sahen zunächst eine dominante belgische Mannschaft. "Die Belgier sind einfach gut, das sind hervorragende Spieler", lobte Rebrow später. Für die Anfangsphase stimmte das auch. Wenn Belgien gefährlich wurde, war Superstar Kevin De Bruyne von Manchester City in der Regel beteiligt. Schon in der siebten Minute bediente er Romelu Lukaku, der wuchtige Angreifer scheiterte aber am ukrainischen Schlussmann Anatolij Trubin. Lukaku wartet noch auf sein erstes Turniertor. In den ersten beiden Gruppenspielen waren dem 31-Jährigen in Summe drei Treffer aberkannt worden.