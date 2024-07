Fußball-EM Späte Erlösung mit Eigentor: Frankreichs Minimalisten weiter

Mit der nächsten Ausgabe ihres Minimalisten-Fußballs zitterten sich die Franzosen bei der EM ins Viertelfinale. Der zweimalige Europameister gewann das über weite Strecken enttäuschende Achtelfinale in Düsseldorf am Montag mit 1:0 (0:0) gegen die von Domenico Tedesco trainierten Belgier. Die Entscheidung fiel durch ein Eigentor von Jan Vertonghen, der einen Schuss von Ex-Bundesliga-Profi Randal Kolo Muani in der 85. Minute abfälschte.

"Es hat geklappt", sagte Deschamps. "Wir hatten mehr Chancen und haben uns belohnt. Wir sind jetzt einen Schritt weiter und werden das genießen. So kann es weitergehen." Der Trainer habe ihm gesagt, dass er etwas "Frische reinbringen" und seine "Geschwindigkeit ausspielen" solle, erklärte Kolo Muani. "Das habe ich versucht. Und ich glaube, ich habe dem Team auch neuen Schwung verliehen."