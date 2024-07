Fußball-EM England in Ekstase: Comeback-Könige vor der Krönung

Nicht die spielerische Klasse, sondern etwas Glück, ein Geniestreich von Jude Bellingham und viel Moral haben England ins Endspiel geführt. "Qualität ist die eine Sache, aber die anderen Attribute wie Charakter oder Mentalität kannst du im Training nicht lernen. Du bekommst sie aus Erfahrungen", sagte Bellingham. Dabei war jedes K.-o.-Spiel auf seine Weise dramatisch, England holte dreimal in Serie nach einem 0:1-Rückstand auf. So etwas gab es bei Europameisterschaften zuvor noch nie.

Auch Biden verfolgt Englands EM-Weg

Die ständigen Comebacks und drei mitreißende Duelle brachten auch den britischen König in Wallung. Charles III. gratulierte zwar unmittelbar zum Berlin-Ticket, knüpfte aber auch eine Bitte an seinen Glückwunsch. "Wenn ich euch ermutigen dürfte, den Sieg zu sichern, bevor Wundertore in letzter Minute oder ein weiteres Elfmeterdrama nötig würden", sagte der König einer Mitteilung des Palastes zufolge. Dann würde "die Belastung für den kollektiven Puls und Blutdruck der Nation erheblich gemildert".

Der neue Premierminister Keir Starmer wird die Reise in die deutsche Hauptstadt antreten und am Sonntag live dabei sein. Bei seinem Antrittsbesuch im Weißen Haus scherzte er schon mit US-Präsident Joe Biden über den Erfolg der Three Lions. "Das liegt alles am neuen Premierminister", sagte Biden. Starmer von der Labour-Partei hatte den Posten in der vergangenen Woche von seinem Vorgänger Rishi Sunak übernommen.