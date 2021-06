Fußball-EM England siegt in Wembley: Party ohne Corona-Abstand

Schon während des Spiels hatten sich die Anhänger der Three Lions nach den Toren von Raheem Sterling und Harry Kane überglücklich in den Armen gelegen. Einige hatten Tränen in den Augen. Dabei gerieten die Vorsichtsmaßnahmen gegen Corona in Vergessenheit. An den von den Behörden verordneten Sicherheitsabstand und die Maskenpflicht im Stadion hielt sich nur eine kleine Minderheit der 45 000 Fans. Das könnte angesichts der zunehmenden Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus in Großbritannien noch für Diskussionen sorgen.

