Für besonders Fleißige wurde aber auch ein freiwilliges Athletiktraining angeboten, teilte der DFB mit.

Bis zum Abend müssen die Familien wieder abreisen. Dann geht der Fokus auf das erste K.o.-Duell. Auf dem riesigen Bildschirm im Trainingsquartier können Kapitän Ilkay Gündogan und seine Kollegen ab 21.00 Uhr die letzten Spiele der Gruppe C zwischen England und Slowenien sowie Dänemark und Serbien verfolgen. Noch können alle diese vier Teams auf Platz zwei landen und somit zum deutschen Achtelfinal-Gegner am Samstag (21.00 Uhr) in Dortmund werden.