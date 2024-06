Fußball-EM Füllkrug rettet Gruppensieg - Unentschieden gegen Schweiz

Für mehr Stabilität versuchte Nagelsmann, der zum dritten Mal dieselbe Startelf aufgeboten hatten, Umstellungen in der Abwehr. Andrich rückte oft weiter zurück zu den Innenverteidigern. Dann fiel aber das Gegentor.

Nach einem Fehler von Musiala kam Remo Freuler gegen Rüdiger zur Flanke, in der Mitte war Ndoye einen Tick schneller am Ball als Tah. Rüdigers Fußspitze verhinderte zudem, dass der Torschütze nur aus dem Abseits traf. Das Tor zählte, die Schweizer Fans im Stadion jubelten lautstark. Erstmals bei der Heim-EM lag Deutschland zurück - beinahe hätte Ndoye sogar noch nachgelegt, sein Schuss nach gewonnenem Laufduell mit Rüdiger ging aber ganz knapp am Tor von Manuel Neuer vorbei (31.).

Scholz im Stadion, Tausende auf den Fanmeilen

Auf der Tribüne schaute, angeführt von Bundeskanzler Olaf Scholz, wieder reichlich Politprominenz zu. In den deutschen Städten hatten sich Zehntausende Menschen zum Public Viewing versammelt - wirklich viel zu sehen gab es bis zur Halbzeit aber nicht mehr. Das deutsche Spiel war zu hektisch, zu oft fehlte der eine, gut überlegte Pass. So wurde auch aus einer vermeintlich vielversprechenden Gelegenheit mit Musiala und Havertz nichts (42.). Ein paar Minuten zuvor hatte Tah seine Gelbe Karte gesehen.

Nagelsmann saß noch vor dem Halbzeitpfiff mit Co-Trainer Sandro Wagner auf der Trainerbank vertieft in die Analyse am Tablet. Was nun? Eine Niederlage und Gruppenplatz zwei passten nicht in den deutschen Turnierplan, der in den beiden Spielen zuvor so gut aufgegangen war. "Die Schweiz ist bissig und griffig", konstatierte MagentaTV-Experte Michael Ballack, in der ARD meinte Thomas Hitzlsperger, diese Prüfung müsse das Nagelsmann-Team nun bestehen.

Der Erste, der nach dem Wiederanpfiff die passende Reaktion zeigte, war Musiala mit einem Schuss, den Sommer aber abwehrte (50.). Auch Kroos versuchte es (55.). Die deutschen Offensivbemühungen wurden immerhin variabler, noch fehlte aber der Spielfluss. Es blieb zunächst dabei, dass die Schweizer der DFB-Auswahl nur wenig Raum ließen - und selbst mutig Richtung Neuer-Tor spielten.

Nach einer Stunde nahm Nagelsmann erste Wechsel vor - Nico Schlotterbeck kam für Tah, David Raum für Mittelstädt. Etwas später kam auch Maximilian Beier für Andrich. Deutschland spielte jetzt zielstrebiger, doch die Schlussphase der Partie, für die auch Leroy Sané und Füllkrug kamen (76.), rückte immer näher. Havertz verpasste den Ausgleich nach einer Ecke per Kopf (85.). Auf der Gegenseite musste sich Neuer bei einem Schuss von Xhaka ganz schön strecken (88.). Und dann war Füllkrug doch noch zur Stelle.