Fußball-EM: Handspiel-Debatte nach deutschem EM-Aus

Ballack tobt

"Ein klareres Handspiel gibt es nicht im Fußball", sagte der verärgerte Ballack. "Das ist eine klare Fehlentscheidung." Er wisse nicht, ob Taylor und sein Team sich "aus Angst oder Respekt" gegen einen Elfmeter entschieden hätten. Offen blieb, ob Niclas Füllkrug bei der vorausgegangenen Vorlage für Musiala nicht ohnehin im Abseits gewesen wäre.

"Die Sachlage ist in der Tat so, dass der Schiedsrichter sachlich und unemotional entscheiden muss", sagte Bundesliga-Schiedsrichter Ittrich. "Man muss es regeltechnisch analysieren: Was macht der Spieler aus der Sicht des Schiedsrichters? Der Spieler zieht während des Schusses die Hand aus der Schussbahn zurück." Auch deshalb habe der Videoschiedsrichter (VAR) nicht entscheidend eingegriffen. Der Experte sprach von einem "Handspiel-Dilemma". Es gebe "einen Ermessensspielraum im Fußball".