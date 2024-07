Fußball-EM Koeman in der Kritik: Oranjes EM-Stimmung ist gekippt

De-Jong-Ausfall tut weh

Diese starken Ausschläge haben für Wormuth zwei Gründe: einen rein sportlichen und einen gesellschaftlichen. "Die eigentliche Herausforderung ist der Ausfall von Frenkie de Jong", sagt er über den verletzten Mittelfeldspieler des FC Barcelona. "De Jong ist eine Art Kroos von Holland, der Spielgestalter schlechthin."

Und dann beschreibt der 63-Jährige noch aus eigener Erfahrung: "Es gibt in den Niederlanden kein ausgeprägtes Hierarchiedenken, wie wir es in Deutschland kennen." Im Alltagsleben nicht. Und in einem Fußballteam schon gar nicht.

"Spieler diskutieren sehr viel. Wollen ständig ihre Meinung äußern", sagt Wormuth. "Das hat gesellschaftlich viele gute Seiten. Aber wenn im Fußball zu viele Leute mitreden, wird es schwierig." Das habe er in den Niederlanden "am Anfang etwas unterschätzt. Da wollte mir auch der Physiotherapeut sagen, was ich zu tun habe." Aber das lässt die Diskussionen manchmal auch größer wirken, als sie sind.

Kapitän Virgil van Dijk hat die Kritik nach der EM-Vorrunde jedenfalls angenommen. "Wenn wir so weitermachen, haben wir hier nichts mehr zu suchen", sagte er vor dem Rumänien-Spiel. "Aber wir haben immer noch das Gefühl, dass wir aus diesem Turnier ein ganz besonderes machen können. Ich glaube an diese Mannschaft. Wir haben viel Qualität. Die müssen wir aber endlich auch zeigen."