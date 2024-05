Frankreich

Der jeweils zweimalige Welt- und Europameister ist für viele Experten der Topfavorit - und Mbappé (noch Paris Saint-Germain) der größte Hoffnungsträger der Équipe Tricolore. Der 25-Jährige ist der Anführer einer Offensivabteilung, die ihresgleichen sucht. Unter anderem gehören auch der frühere Dortmunder Ousmane Dembélé, der Ex-Frankfurter Randal Kolo Muani (beide ebenfalls Paris) und Altstar Olivier Giroud (AC Mailand) dazu. Verstricken sie sich nicht wie schon so oft in der Vergangenheit in interne Reibereien, sind die Franzosen ein Top-Kandidat für den Titel.

England

Bei der EM vor drei Jahren waren die "Three Lions" ganz nah dran am ersten Titel seit dem Gewinn der WM 1966, verloren erst im Finale im heimischen Londoner Wembley-Stadion im Elfmeterschießen gegen Italien. Der Kader ist nach wie vor herausragend besetzt - das Offensiv-Duo Phil Foden (Manchester City) und Jude Bellingham (Real Madrid) seither noch mal weiter gereift. Kapitän und Sturmhoffnung Kane liefert seit Jahren auf höchstem Niveau ab - auch in seiner ersten Saison in der Bundesliga.