Fußball-EM Modric setzt Karriere fort: "Wie lange, weiß ich nicht"

"Ich finde es unfair"

Der sechsmalige Champions-League-Sieger mit Real Madrid ist Kroatiens Rekordnationalspieler mit 178 Einsätzen. Seit 2006 trägt er das rot-weiß karierte Trikot, ein Titel mit den Vatreni - den Feurigen - fehlt ihm. Das Spiel am Montagabend in Leipzig gehört wohl zu den bittersten Partien in Modric' Karriere als Nationalspieler. Nach dem Abpfiff sank der Routinier völlig erschöpft auf den Rasen, mit Tränen in den Augen lief er auf die kroatische Fankurve zu.