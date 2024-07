Fußball-EM Oranje-Party in Berlin - Erdogan-Beistand hilft Türken nicht

Die von Joker Wout Weghorst angetriebene Niederlande darf damit weiter auf den zweiten EM-Triumph auf deutschem Boden nach 1988 hoffen. "Es war eine richtige Schlacht, die Türken haben viel Herz und große Qualität. Wir haben echt leiden müssen", berichtete Stefan de Vrij, der den Ausgleich erzielte. "Es war insgesamt ein super Spiel."

Ausgerechnet Samet Akaydin (35. Minute), der für den wegen seines Wolfsgrußes gesperrten Merih Demiral in die Startelf rückte, hatte die Türken vor den Augen des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und des ehemaligen deutschen Nationalspielers Mesut Özil in Führung gebracht. De Vrij (70.) und ein Eigentor von Mert Müldür (76.), der von Cody Gakpo unter Druck gesetzt wurde, drehten die Partie und sorgten für eine ausgelassene Oranje-Party. Im Halbfinale warten am Mittwoch die bislang wenig überzeugenden Engländer. In der Nachspielzeit gab es noch Rot gegen Bertug Yildirim von der türkischen Bank.