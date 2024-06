Güler hatte mit einem sehr sehenswerten Distanzschuss zum zwischenzeitlichen 2:1 maßgeblichen Anteil am erfolgreichen Start der Türkei in die Fußball-EM. "Es war ein perfekter Geburtstag und wirklich das schönste Geschenk, was man mir machen konnte", sagte Montella, der am Dienstag 50 Jahre alt wurde. "Die Jungs haben mir das schönste Geschenk bereitet."