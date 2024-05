"Man war immer so gefangen und hat sich gefragt: Schaffen wir das auch? Man hat erst im Turnierverlauf gemerkt, was das für einen Ruck gibt für Deutschland", sagte der heutige Leiter der Nachwuchsakademie des Premier-League-Clubs FC Arsenal in London und ZDF-Experte bei der EM. Vorher habe man sich nicht ausmalen mögen, wozu das Land imstande sei.

Lahms Wunsch: Zeitenwende für Fußball und Gesellschaft

Genau so einen Effekt wünscht sich EM-Turnierdirektor Philipp Lahm (40) auch in diesem Sommer. In einem Gastbeitrag für den "Kicker" schrieb der erste deutsche Torschütze bei der WM 2006 von einer "Zeitenwende im deutschen Fußball. Und in der Gesellschaft".

Mit Blick auf das Eröffnungsspiel am 14. Juni solle die EM als "Wendepunkt" begriffen werden: "für Europa, für die Gesellschaft, für uns alle". Dieses Turnier sei ein Aufruf für Solidarität und Fürsorge sowie für ein Wiedererstarken des europäischen Gedankens, "um künftig besser den Krisen und Konflikten trotzen zu können".