Fußball-EM: Spaniens Spaß-Fußballer bereit für Deutschland-Duell

Nach dem erneuten Gala-Auftritt beim 4:1 gegen den tapferen Außenseiter Georgien am Sonntagabend in Köln fürchtet die Furia Roja im Turnier nichts und niemanden. Auch nicht den EM-Gastgeber. "Wir sind bereit für alle möglichen Umstände und hoffen, dass wir drei weitere Spiele spielen können", sagte Spaniens Trainer Luis de la Fuente vor dem Viertelfinale am Freitag in Stuttgart.

Spanien träumt vom vierten Titel

Für Georgiens Torwart Giorgi Mamardaschwili steht fest: "Spanien ist eine großartige Mannschaft und kann die Europameisterschaft locker gewinnen." Daran glauben die Spanier auch selbst ganz fest. "Unser Ziel war vom ersten Tag an zu gewinnen, immer zu gewinnen", sagte Yamal über die bisher durchweg überzeugenden EM-Auftritte des dreimaligen Champions.