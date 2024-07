Fußball-EM: Spanier vor Halbfinal-Hit: Frankreich mehr als nur Mbappé

Olmo war im Viertelfinale gegen Deutschland (2:1 nach Verlängerung) schon nach wenigen Minuten für den verletzten Pedri eingewechselt worden und avancierte danach mit einem Tor und einer Vorlage zum Matchwinner. Gegen die Franzosen könnte der RB-Offensivstar am Dienstag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in München von Beginn an auflaufen. "Wir haben ein sehr gutes Momentum, wir sind gut drauf, wir spielen sehr gut, so müssen wir weitermachen", sagte er.

Nacho: Minimalisten-Franzosen nicht unterschätzen

Nationaltrainer Luis De La Fuente unterstrich, dass Frankreichs schnelle Angreifer rund um Mbappé nur mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung zu stoppen seien. "Da ist wichtig, dass man sich hilft", sagte der Coach im Interview bei "As". Auch er warnte davor, sich ausschließlich auf Mbappé zu konzentrieren. Erst jüngst habe er seinem Flügelspieler und Jungstar Lamine Yamal erklärt, wie auf dem Feld Räume frei werden, wenn ein Spieler gleich mehrere Gegenspieler auf sich zieht.