Fußball-EM: Spektakel von Spanien lockert das Mundwerk

Lehmanns Aussagen sorgen für Aufregung

Solche Aussagen werden im Land des Gegners ausgiebig verbreitet. Für viel Aufregung in den spanischen Medien sorgten die Sätze von Jens Lehmann. "Sie sind eigentlich von der Qualität her vielleicht sogar einen Tick besser als wir. Aber sie sind in der Körpergröße zu klein und sie sind sehr unerfahren", sagte der frühere Nationalkeeper im Interview mit Welt-TV. Und: "Das ist eigentlich eine Jugendmannschaft teilweise, weil sie vorn zwei Stürmer haben, die extrem jung sind."

Angreifer Mikel Oyarzabal kommentierte das achselzuckend so: "Eine Meinung mehr." Spielmacher Pedri verwies darauf, dass kleine Spieler beim FC Barcelona ja schon einiges gewonnen haben. Zweifel dringen jedenfalls nicht nach außen im Quartier des Deutschland-Gegners in Donaueschingen. "Ich bin überzeugt davon, dass sie nicht so glücklich sind, jetzt auf uns zu treffen", sagte Rodri nach dem Viertelfinal-Einzug.

Für der la Fuente, der 2019 mit dem spanischen Nachwuchs um Olmo das Endspiel der U21-EM gewann, ist klar: "Wir bekommen es mit einer Fußballmacht zu tun." Er spricht von der "deutschen Maschine", sagte aber auch: "Wir haben unsere Werkzeuge und unsere Stärken und sind uns unserer Sache sicher."