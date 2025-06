Fußball: Emmendingens vierter Anlauf

In der Landesliga, Staffel 2, stehen nach dem letzten Spieltag der SV RW Ballrechten- Dottingen, Freiburger FC U23 und der FV Herbolzheim als direkte Absteiger fest. Der Viertletzte VfR Bad Bellingen bleibt drin, wenn sich der SV Laufenburg in der Verbandsliga-Aufstiegsrelegation durchsetzt. Neu dazu kommen in der Staffel 2 die Verbandsliga-Absteiger FC Waldkirch und Freiburger FC sowie die direkten Bezirksliga-Meister FC Wittlingen (Hochrhein) und SV Waltershofen (Freiburg). Der dritte Aufsteiger wird in zwei Relegationsmatches ermittelt. Aus dem Bezirk Freiburg kämpft zum vierten Mal in Folge der FC Emmendingen um den Aufstieg in die Landesliga, Staffel 2. Bislang war das Bemühen des Traditionsklubs erfolglos. So scheiterte Emmendingen zunächst am FC Erzingen, dann am VfB Waldshut und im vergangenen Jahr am TuS Binzen.