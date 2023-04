Fußball Endlich mal wieder belohnen

Ausgerechnet beim Spiel gegen Denzlingen steht mit Bastian Bischoff der beste Torschütze der Rebländer nicht zur Verfügung. In der Partie gegen die SF Elzach-Yach sah Bischoff die Gelb-Rote Karte und muss nun seine Sperre absitzen.

Auch wenn die Verantwortlichen des FC Auggen nach dem Unentschieden in Elzach durchaus zufrieden mit dem Ergebnis waren, so schafften es die Rebländer zum zweiten Mal in Folge trotz einer starken Leistung auf dem Feld das eine Tor mehr zu erzielen und sich mit einem Sieg für die geleistete Arbeit zu belohnen. „Wir haben in den letzten vier Wochen sehr ansprechende Leistungen gezeigt. Fakt ist: Denzlingen gehört vom Potenzial her ganz oben in die Tabelle“, sagt Schneider. Nach Meinung von Schneider sind die Gäste das Team, das eigentlich seit Jahren um den Aufstieg spielen müsste, dies aber aus verschiedenen Gründen nicht schafft.