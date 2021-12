Fußball Endlich mal Zeit zum Runterfahren

Wir sind gar nicht so gläubig. Aber wir zelebrieren Weihnachten gerne mit gutem Essen, Wein und der Familie – oft auch in mehreren Gängen. Am Heiligen Abend sind wir bei uns, am ersten Weihnachtstag sind wir bei der einen Schwester, am Zweiten Weihnachtstag dann bei der anderen Schwester. Die drei Tage sind dann schon eine Art Ess-Marathon. Ich hab das Gefühl, dass ich an diesen drei Tagen nur sitze, esse und schlafe (lacht).

Frage: Aus welcher Gegend von Italien kommt Ihre Frau?

Sie stammt aus Kalabrien, also aus dem tiefen Süden. Die Gegend dort ist wunderschön, sehr viel auf Tourismus ausgerichtet. Viel Industrie findet man dort nicht.

Frage: Was ist für Sie und Ihre Familie ein typisches Weihnachtsessen?

Am Heiligen Abend ist bei uns typisch – und das durfte ich in den letzten 23 Jahren so kennenlernen – Fisch. Von der Vorspeise über den Hauptgang ist der Schwerpunkt Fisch – egal, ob als Meeresfrüchte, als Filet oder mit Pasta gemischt.

Frage: Am Ersten Weihnachtstag gibt es dann typisch deutschen Gänsebraten?

Eigentlich nicht. Oft geht es dann in Richtung Lasagne, Cannelloni oder Pasta al Forno.

Frage: Und wie sieht der Speiseplan dann am zweiten Weihnachtstag aus?

Da geht es dann mehr in Richtung Fleisch. Wir grillen auch mal.

Frage: Sie haben es eingangs erwähnt, dass Sie sich mit den Schwestern ihrer Frau treffen. Bleibt denn auch noch Zeit für Ihre Geschwister?

Ich habe drei Schwestern und einen Bruder, die alle in der Region leben. Ich selbst bin der Jüngste von uns. Unsere Eltern leben auch hier im Landkreis. Zu Weihnachten sehen wir uns speziell nicht, weil es dann einfach zu überdimensional wird. So einen großen Tisch haben wir einfach nicht (lacht). Aber wir treffen uns sehr oft während des Jahres.

Frage: Was wünschen Sie sich dieses Jahr zu Weihnachten?

Eigentlich wünsche ich mir so vom Grundsatz her Gesundheit, aber auch wieder die Normalität, wie wir sie vor Corona hatten. Also ein Leben ohne Einschränkungen. Oder auch ohne die Ungewissheit, was passiert, wenn ich irgendwo hingehe. Man muss sich immer wieder an andere, neue Regeln gewöhnen. Ich wünsche mir einfach die Normalität wieder zurück.

Frage: Hat das Familienleben unter den Corona-Regeln bei Ihnen leiden müssen?

Nein, absolut nicht. Natürlich gab es im vergangenen Jahr an Weihnachten gewisse Einschränkungen. Wir haben dann auch nicht so ausgiebig feiern können wie immer. Aber Gott sei Dank wird das dieses Jahr sicherlich nicht so sein.