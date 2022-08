Fußball Endlich spannender Konkurrenzkampf

Vieles ist neu bei Absteiger Bosporus FC Friedlingen. An der Seitenlinie hat Cagdas Sahin das Ruder übernommen. Er war zuvor für die zweite Mannschaft verantwortlich. Einige seiner Schützlinge nahm der 33-Jährige mit in die „Erste“.

Wie bei allen anderen Vereinen auch fehlen Bosporus im ersten Spiel am Samstag, 17 Uhr, beim SV Herten II, einige Urlauber. „Diejenigen, die aber da sind, haben richtig Bock“, versichert Sahin. Das primäre Ziel der Grenzstädter ist der Klassenerhalt. „Alles andere ist Bonus. Können wir sogar oben mitspielen, wäre das natürlich überragend.“ Auf die Eckpfeiler Cihan Yilmaz und den 40-jährigen Firat Kücükcolak kann der Übungsleiter in dieser Saison wohl bauen.

Mitaufsteiger SV Karsau freut sich auf die Heimpremiere nach der Rückkehr in die A-Klasse. Die Dinkelberger empfangen am Sonntag, 15 Uhr, den SV Todtnau. „Die Mannschaft ist zusammengeblieben. Darum ist unser Ziel auch ein Platz im Tabellenmittelfeld“, macht Trainer Hanspeter Elsasser deutlich. Neu im Team ist zudem Arianit Metaj, der vom FSV Rheinfelden kam.

Gleich vier Spieler in Reihen der Karsauer trafen in der vergangenen Meistersaison fünfzehn Mal oder häufiger. „Unsere Stärke ist die Kompaktheit im Kader. Wenn wir defensiv wieder gut stehen und wenig Gegentore zulassen, sieht das ganz gut aus, denn vorne machen wir immer unsere Tore, egal, wie.“

Zur selben Uhrzeit duellieren sich am Sonntag der FC Hausen und der FC Steinen-Höllstein. Die Gastgeber haben eine tolle Vorsaison gespielt. Auch heuer will das Team von Trainer Michael Brunner nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben. „Ein Platz im gesicherten Tabellenmittelfeld wäre gut“, erklärt der Hausener Chefcoach. Nicht mehr bei den Wiesentälern mit dabei ist Daniele Amoruso. Der letztjährige Kapitän hat sich dem Landesligisten FC Zell angeschlossen. „Das ist ein großer Verlust. Er hat aber eine neue Herausforderung gesucht.“ Daniel Berger tritt kürzer und spielt künftig in der Reservemannschaft. Manuel Amoruso und Ricardo Berger pausieren. Nach Hausen gelotst werden konnten derweil Felix Wassmer (TuS Kleines Wiesental) und Matthias Horn (TuS Maulburg). Horn sammelte beim FV Lörrach-Brombach auch schon Erfahrungen in der Verbands- und Landesliga. Er wird die Hausener sicherlich verstärken können. Auch Fisnik Gashi (SC Haagen) ist neu. Fünf Spieler aus der eigenen Jugend komplettieren den Kader.

Spannend wird sicherlich auch das Duell am Sonntag ab 15 Uhr zwischen dem TuS Kleines Wiesental, dem in dieser Saison einiges zuzutrauen ist, und Absteiger FV Lörrach-Brombach II. Da die „Erste“ des FVLB an diesem Wochenende in der Verbandsliga spielfrei hat, wird die Elf von Trainer Thorsten Meier nach Informationen dieser Zeitung mit etlichen Verbandsligaspielern aufgerüstet.

Die neue Spielzeit eröffnen am Samstag ab 16 Uhr der SV Schopfheim und der FSV Rheinfelden II. Mitaufsteiger Spvgg. Bamlach-Rheinweiler trifft wenig später ab 17.30 Uhr auf den möglichen Titelaspiranten FC Hauingen. Am Sonntagmorgen, 10.30 Uhr, gastiert zudem der SV Eichsel bei der Reserve des FC Wittlingen.