Einer, der in dieser Saison bislang noch nicht im Mittelpunkt stand, sorgte mit seinen beiden Toren im Alleingang für den Heim-Dreier des VfR. Von seinen Mitspielern wurde er geherzt und vom Trainer für „eine ganz starke Partie“ gelobt.

Kuriose Gelb-Rote Kartefür Stettener Avellina

Die ersten Akzente setzten im Bad Bellinger Rheinstadion aber die Stettener. Sie tauchten durch Danilo Avelina (5.) und Marc Müller (9.) zweimal gefährlich im Bad Bellinger Strafraum auf. Die Gastgeber hatten in der ersten Halbzeit dann auch Mühe, ins Spiel zu finden. Schließlich war es aber Enno Meyer bei seinem ersten Einsatz in der Rückrunde von Beginn an, der den Bann in der 44. Minute brach. Aus dem Gewühl heraus bugsierte Meyer die Kugel in den Stettener Kasten. Mit dieser Bellinger 1:0-Führung ging es dann in die Pause.