Fußball Entscheiden die Torhüter das Derby?

Nicht so gerne erinnert sich Weils Trainer Andreas Schepperle an das Hinspiel. Damals war der FSV Rheinfelden in seinem besten Vorrundenspiel den Weilern in allen Belangen überlegen. „Der Rheinfelder 3:0-Sieg war auch in der Höhe verdient. Damals ließen wir alles vermissen, was erfolgreichen Fußball auszeichnet. Wir haben die Zweikämpfe nicht angenommen und haben uns fast keine Torchancen erarbeitet“, ärgert sich Schepperle noch heute.