Fußball: Entscheidet Tagesform?

Weil kommt mitzwei Torjägern

Der SV Weil kann dagegen nicht mit dem kompletten Kader antreten. Die Stammspieler Egzon Ferati und Pranav Thakur haben sich in den Urlaub verabschiedet. Aus diesem sind aber David Groß, Lirian Ismajli, Leon Hofmans und Pablo Maier zurückgekehrt. Zudem hat der angeschlagene Malin Schepperle in dieser Woche wieder trainiert. Von der Besetzung her dürfte der SVW-Kader deshalb stärker als beim 4:1 am ersten Landesliga-Spieltag gegen den Aufsteiger sein.