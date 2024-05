In Jestetten werden alle Mann an Bord sein. Auch Kapitän David Bosek macht sich auf den Weg ins Klettgau. Der Abwehrmann hatte zunächst noch vor, seinem BVB im Champions-League-Finale gegen Real Madrid in London vor Ort die Daumen zu drücken. Sowohl Bad Bellingen als auch Binzen werden die Auswärtsreise mit zahlreichen Fans antreten.

Efringen und Schönau hoffen auf Schützenhilfe

Nach der Niederlage am vergangenen Wochenende hat der FC Schönau den Ligaverbleib nicht mehr in der eigenen Hand. Die Kicker vom Oberen Wiesental müssen ihr Auswärtsspiel gegen Mettingen/Krenkingen gewinnen und zugleich hoffen, dass der SV BW Murg in Herten als Verlierer das Feld verlässt. Dann wäre der Ligaerhalt für die Mannschaft von Trainer Manfred Knobel, der wohl auch in der Kreisliga A an der Seitenlinie bleibt, sicher. Ansonsten geht das Zittern weiter und die Blicke richten sich gespannt in die oberen Klassen bis in die Oberliga.

Nicht mehr auf das sichere „rettende Ufer“ springen kann der TuS Efringen-Kirchen. Der Klassenerhalt ist dennoch nicht ausgeschlossen. Laufenburg II und Erzingen steigen ab, Efringen - aktuell Drittletzter - kann, ähnlich wie die Schönauer, auf einen positiven Ausgang in den anderen Ligen hoffen. „So lange wir eine Chance haben, werden wir alles versuchen“, sagt Sportchef Stefan Hilpüsch, der vor Wochenfrist mit seinem Tor kurz vor Schluss für den ersten Sieg seit dem 23. März gesorgt hatte.