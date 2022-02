Fußball Er will ein Mann für die Basis sein

Auch die überregionalen Schiedsrichter-Leistungen im Bezirk Hochrhein können sich erneut sehen lassen. Aufsteiger des Jahres war Timo Bugglin (Weil am Rhein). Er schaffte den Sprung aus der Verbandsliga in die Oberliga. Die Unparteiischen Jonas Brombacher (Kandern) und Luigi Satriano (Zell im Wiesental) haben sich in der Regionalliga Südwest etabliert. Vor allem Jonas Brombacher gehört die Zukunft. Er bringt eigentlich alles mit, um einmal auf höchstem Niveau zu pfeifen.

Die Pandemie hat auch dafür gesorgt, dass die rund 200 neu ausgebildeten Schiedsrichter Anfang des letzten Jahres gar nicht oder nur sporadisch Spiele geleitet haben. „Corona hat uns da schon gewaltig ausgebremst,“ sorgt sich Brombacher um den Nachwuchs.

Auch im vergangenen Jahr hat Ralf Brombacher in seiner Funktion als Südbadens Schiedsrichter-Boss dafür gesorgt, dass auf Verbandsebene in Sachen Digitalisierung, Transparenz und Vereinheitlichung wieder ein großer Schritt nach vorne gemacht wurde. Auf dem Gebiet der Gleichschaltung wurden beispielsweise die Gestaltung der Lehrabende einheitlich gestaltet. Transparent stellt sich nun für die Vereine das Schiedsrichter-Soll dar.

Ans Herz gelegt hat Ralf Brombacher den Vereinen eine Toolbox des Deutschen Fußballbundes. Ziel dieses Angebotes ist die Unterstützung bei der Gewinnung neuer Schiedsrichter. Dem Klub soll die Toolbox mit individualisierbaren Medien (beispielsweise Flyern, Plakaten, Social Media-Grafiken) zur Verfügung gestellt werden, um lokal vor Ort gezielt Werbung für die Tätigkeit als Schiedsrichter machen zu können. Auch die Erhaltung bestehender Schiedsrichter und deren Bindung zum Fußball und Verein sollen durch die lokale Berichterstattung gestärkt werden. Ansatz der Maßnahme ist, möglichst niederschwellig Hilfe zur Selbsthilfe bei der Bewerbung und der Suche nach neuen Schiedsrichtern zu bieten.

Vereinen Toolbox ans Herz gelegt

Auch in diesem Jahr will Ralf Brombacher auf Verbandsebene wieder ein Mann der Basis sein. Sein Ziel ist es, in der Modernisierung des Fußball-Schiedsrichterwesens weiter voranzutreiben, aber auch die Zusammenarbeit mit den Vereinen zu intensivieren. „Wir wollen nicht nur neue Schiedsrichter gewinnen, sondern auch diejenigen bewahren, die Woche für Woche einen großartigen Job machen. Ich will ein Chef der Breite sein,“ macht Südbadens Schiedsrichter-Chef deutlich.

Unter Basisarbeit versteht Brombacher auch, dass er auf Bezirksebene Spiele leitet. So pfiff er im zurückliegenden Jahr im heimischen Bezirk Hochrhein rund 30 Spiele. Auch das ist für einen Verbandsschiedsrichter-Obmann alles andere als selbstverständlich. Ralf Brombacher will nicht nur dabei sein, sondern mittendrin.