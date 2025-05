Mit Vedat Erdogan (35) und Jan-Niklas „Niki“ Levante (33) übernehmen in der Saison 2025/2026 zwei ehrgeizige Trainer die U23. Die Landesligareserve des FVLB spielt aktuell in der Kreisliga A und wird bis zum Saisonende interimsmäßig von Marc Jilg und Yanik Isemann gecoacht. Für Vedat Erdogan ist es ein Weg zurück ins Grütt, denn der ehemalige torgefährliche Angreifer spielte in den letzten Jahren schon zwei Mal in der Verbands- und Oberliga für den FVLB. Seit zweieinhalb Jahren ist Vedat Erdogan Spielertrainer der ersten Mannschaft des TUS Maulburg, wo er seit einem Jahr von Jan-Niklas Levante als Spielertrainer unterstützt wird. Beide wollen nach den ersten Erfahrungen im Trainerbusiness zukünftig die junge Truppe der U23 weiterentwickeln. „Wir freuen uns sehr über die Zusage der beiden Coaches und hoffen auf eine positive Inspiration bzw. neue Impulse für die junge Mannschaft“, so Sportchef Harald Kleinhans.