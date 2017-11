Fußball Erfahrung könnte hilfreich sein

Von Fabian Schreiner

Obwohl es nur die dritten Mannschaften sind, werden sich die beiden Hochrhein-Rivalen des SV Weil und des FV Lörrach-Brombach im Kreisliga A-Derby am 14. Spieltag nichts schenken. Unterdessen treffen in Degerfelden die wohl zurzeit formstärksten Teams aufeinander.

Lörrach. Auch nach 13 Ligaspielen ist der SV Herten weiter ungeschlagen. Der Bezirksliga-Absteiger wird bislang seiner Favoritenrolle gerecht. Morgen ab 14.30 Uhr gastiert die Mannschaft von Trainer Thorsten Szesniak in Todtnau. Trotz der klaren Rollenverteilung will Matthias Wissler, SVT-Vorsitzender, die Punkte nicht so einfach hergeben: „Zuhause mit unseren Fans ist immer etwas möglich, auch gegen den Spitzenreiter.“ Wissler hofft, dass seine Todtnauer in der Defensive hoch konzentriert agieren und gefährliche Konter fahren können. Kevin Wissler fällt auf Seiten des Gastgebers urlaubsbedingt aus.

In prächtiger Verfassung präsentieren sich derzeit der FV Degerfelden und der FC Hauingen. Am morgigen Sonntag (ab 14.30 Uhr) kommt es zum direkten Duell. Mick Fahr und der FCH sind gewarnt. „Degerfelden hat zuletzt gegen Haltingen, Lörrach-Stetten und Fahrnau zuhause gewonnen,“ weiß Fahr. Der Tabellendritte will dennoch auch in Degerfelden sein Spiel durchbringen. „Wir strotzen ja auch vor Selbstvertrauen und wollen den Lauf fortsetzen.“ In der Tat: Hauingen sammelte aus den vergangenen sechs Ligaspielen stolze 15 Zähler.

Vor einer unangenehmen Aufgabe steht Aufsteiger FV Haltingen. Am Sonntag (14.30 Uhr) trifft die Eckert-Elf vor heimischer Kulisse auf den SV Karsau. Die Dinkelberger haben sich jüngst von der gefährlichen Zone ein Stück weit absetzen können.

Noch nie begegneten sich der SV Weil III und der FV Lörrach-Brombach III im Spielbetrieb. Morgen ab 17 Uhr ist es endlich soweit, wenn der Anpfiff im Weiler Nonnenholz ertönt. „Drei Punkte wären wunderbar“, lässt Weils Coach Franco Viteritti wissen.

Der Abstand zum „rettenden Ufer“ beträgt noch vier Zähler. Wer letzten Endes für die Blau-Weißen auflaufen wird, entscheidet sich meistens erst kurzfristig. „Ich hoffe, dass ich morgen auf den einen oder anderen erfahrenen Spieler setzen kann. Dann können wir dem FVLB III auch Paroli bieten.“

Dem FC Steinen-Höllstein fehlt nicht viel auf die Spitzenteams in der Kreisliga A-West. Zurzeit liegt die Griesshammer-Equipe auf Rang sechs. Morgen ab 14.30 Uhr ist der SV Nollingen zu Gast.

Hinter den Erwartungen zurück blieb bislang der TuS Kleines Wiesental. Platz neun und 17 Zähler entsprechen nicht dem eigenen Anspruch. Morgen (beginn: 15 Uhr) geht’s zuhause gegen den SV Schopfheim. Da sollten drei Punkte her, ansonsten könnte der TuS noch tiefer in den Tabellenkeller rutschen.

In der Pflicht steht Schlusslicht FC Hausen. Die Wiesentäler benötigen im morgigen Heimspiel (Spielbeginn 14.30 Uhr) gegen den FC Huttingen dringend einen Sieg. Der Ausgang dieser Partie könnte über den weiteren Werdegang von Hausens Trainer Atilla Ürgen entscheiden.