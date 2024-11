Fußball: Erfahrung und Talent führen zum Erfolg

Das Thema Generationenwechsel wird beim SVW keinesfalls außer Acht gelassen, stattdessen setzt Trainer Andreas Schepperle neben seinen bewährten Stammkräften viel auf junge Talente. Kaiser zeigt sich voll des Lobes auf die Nachwuchsspieler: „Egzon Ferati in der Abwehr ist sehr flexibel. Leon Hofmans hat mich diese Saison in seiner neuen Rolle als Sechser positiv überrascht, und bei Nemanja (Radulovic) wusste ich schon um die Qualität, weil ich ihn schon als Gegenspieler kannte.“ (lacht).

In Erinnerungen schwelgte Kaiser bei der Frage an sein größtes Highlight der Karriere. „Das Spiel in Durbachtal vor fünf Jahren, bei dem wir den Verbandsliga-Aufstieg geschafft haben, war geil. Unerwartet hoch gewonnen und am nächsten Morgen sind wir als Mannschaft nach Düsseldorf gefahren, um den Aufstieg zu feiern“, schwärmt der Abwehr-Recke. Um etwas Derartiges zu wiederholen, gilt es für die Weiler im Hier und Jetzt Konstanz zu bekommen, am besten mit einem erfolgreichen Auswärtsspiel in Gundelfingen am kommenden Sonntag.