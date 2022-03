Fußball Erfolge nichtnur über Punktedefinieren

Weiß wies nun unter der Woche im Training auf die positiven Dinge hin. „Die aktiven Ballgewinne, woraus auch die Tore entstanden sind, waren ein wichtiges Zeichen. Auch das Positionsspiel war in Ansätzen gut.“ Das Oberliga-Schlusslicht bekommt es am Samstag, 16 Uhr, zuhause im Grütt mit der SG Heidelberg-Kirchheim zu tun. Dort gilt es an die Leistung aus dem Bahlingen-Spiel anzuknüpfen und die Dinge, die noch nicht so gut liefen, zu verbessern.

Obwohl sich Weiss in der Vorbereitung noch etwas mehr Zeit gewünscht hätte, waren Ansätze seiner Spielidee bereits zu sehen. „Wir wollten in der Tiefe besser gestaffelt stehen, um die langen Bälle des Gegners besser zu verteidigen.“ Allerdings sieht Weiss noch einiges an Luft nach oben: „Im Anlaufen fehlen zum Beispiel noch die Automatismen, hier war noch eine gewisse Unsicherheit zu spüren.