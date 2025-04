Fußball: Erfolgreiches Coaching wird fortgesetzt

Nach einer durchwachsenen Hinrunde stabilisierte sich die erste TuS-Aktivmannschaft in der Rückrunde der Kreisliga A-West und ist aktuell seit sieben Spielen ungeschlagen. Mit 73 Toren stellt Efringen-Kirchen bislang zudem die beste Offensive der Liga.

Aber auch im Abwehrbereich freuen sich die Verantwortlichen über eine positive Entwicklung. Da hat sich die Mannschaft deutlich gesteigert. Deshalb werden Slabi und Krebs auch in der kommenden Saison ihre erfolgreiche Trainertätigkeit fortführen. Unterstützt werden sie in ihrer Arbeit weiterhin von Christian „Muni“ Dünow, Betreuer und Kümmerer in Sachen Team-Wohlbefinden.