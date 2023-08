Fußball Erfolgsrezept: eine gute Defensivarbeit

Ausschlaggebend für den Misserfolg war die während einer Viertelstunde in der ersten Halbzeit schwache Defensivleistung. „Da haben die Abstände und auch die Zuordnung nicht gestimmt. Das muss wieder klappen, sonst wird es auch gegen den SV Bühlertal schwierig, zu bestehen. Der Schlüssel zum Erfolg führt nur über eine gute Abwehrarbeit. Wir müssen an unsere Grenzen gehen, sonst werden wir Probleme bekommen“, betont Cheftrainer Thorsten Szesniak.

Angriffsspiel musseffektiver werden

Bis auf diese vermaledeite Viertelstunde war ja vieles okay, was die Grenzstädter beim FFC angeboten haben. Vor allem der Angriff wusste zu gefallen, wenn auch nach dem frühen Tor die Effizienz im Abschluss fehlte. So war im Spiel nach vorne eine positive Entwicklung zu sehen. Gerade Neuzugang Bojan Saponja deutete in vielen guten Aktionen an, dass er der Torjäger werden kann, den der FVLB schon seit geraumer Zeit schmerzlich vermisst. „Er macht unser Angriffsspiel besser, wenn auch das Zusammenspiel mit ihm noch besser werden muss. Bojan soll nicht nur eine wertvolle Anspielstation sein, er muss auch den direkten Weg zum Tor suchen“, merkt Coach Szesniak an.