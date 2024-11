„Die erste Halbzeit war in Ordnung, aber nach der Pause haben wir nicht gut gespielt. Der SC Wyhl hat uns wenig Spielraum gelassen. Und wir haben keine Lösungen gefunden. Die Wyhler haben sich das Unentschieden sicherlich verdient. Wir können aber mit dem Punkt leben“, so der Kommentar von FVLB-Trainer Thorsten Szesniak. Am Ende waren beide Mannschaften mit dem 1:1 zufrieden. Die erste Halbzeit ging an den FV Lörrach-Brombach. In der 19. Minute vernaschte Johannes Binkert seinen Gegenspieler, lief alleine aufs Wyhler Tor zu und ließ SC-Keeper Patrick Mitzlaff keine Abwehrchance. In der zweiten Halbzeit hatte Antonio D’Agostino das 2:0 auf dem Fuß, ehe Dawid Bonk in der 80. Minute der 1:1-Ausgleich gelang. In der Tabelle ist der FVLB weiterhin Zweiter.