Fußball Erst Eigentor, dann Siegtreffer

FVLB II zählt weiter zu den Spitzenteams

Karsaus Pascal Zumkeller sah in der Nachspielzeit noch die Gelb-Rote Karte. „Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen“, meint SVK-Trainer Hanspeter Elsasser. Für die Karsauer war das nun bereits die dritte Auswärtsniederlage im dritten Spiel.

Den fünften Sieg in Serie sicherte sich der SV Schopfheim beim 4:1-Heimsieg gegen den SV Herten II (siehe auch nebenstehendes Interview). Die Schützlinge des Trainerduos um Uwe Kraehling und Jörg Nägelin belegen nun schon den vierten Tabellenplatz. „Wir entwickeln uns von Spiel zu Spiel weiter. Wir sind nun soweit, dass wir gegen Herten II bei weitem nicht unseren besten Fußball gezeigt haben, und trotzdem in der Lage waren, die Ernte einzufahren“, erklärt Kraehling. „Es wird aber weiter Höhen und Tiefen geben. Das ist ganz normal.“ Die junge Schopfheimer Truppe habe fußballerisch noch viel Luft nach oben. „Die Athletik, das Zweikampfverhalten kommt aber immer mehr und auch taktisch sind die Jungs in der Lage das umzusetzen, was Jörg und ich verlangen. Teamgeist und Mentalität sind super“, macht Kraehling deutlich. „Die Mannschaft will an sich arbeiten. Das ist entscheidend.“ Nun werde man sehen wie die kommenden Aufgaben bewältigt werden.

Im Mittelpunkt beim 2:1-Heimsieg des SV Weil II gegen den FC Hausen stand Weils Jon Nuredini. Zunächst hatte der 19-Jährige nach einem Eckball den Ball ins eigene Tor zur Hausener Führung gelenkt. Kurz nach dem Pausentee störte Nuredini Hausens Adrian Gräßlin entscheidend, sodass dieser den Ball auch ins eigene Tor beförderte - 1:1. Nach etwas mehr als einer Stunde sorgte Nuredini dann sogar selbst für den 2:1-Siegtreffer. Diesen Tag wird der junge Mann wohl erst einmal nicht so schnell vergessen. „Insgesamt muss man sagen, dass wir verdient gewonnen haben. Wir hatten mehr vom Spiel und die besseren Chancen. Hausen war nur in den letzten 15 Minuten wirklich gefährlich“, bilanziert Weils Spielertrainer Marco Kern, der zum ersten Mal in dieser Kreisliga-A-Saison durchspielte.

Mit dem Derby zwischen dem SV Eichsel und dem FSV Rheinfelden II am Dienstagabend (19.30 Uhr) wird der Spieltag abgeschlossen.