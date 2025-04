Fußball: Erst Zell, dann Wittlingen

Einen kurzen Schreckmoment hat es auch in Zell gegeben. Akeem Gerspacher, der erst im März seine Rückkehr gefeiert hatte, musste wegen Problemen am Bein nach 29 Minuten vom Feld. „Jetzt ist er in Behandlung und dann wissen wir mehr“, so Trainer Michael Schwald, der am Samstag an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrt. „Wehr hat immer etwas Besonderes für mich.“