Fußball Erste Pflichtaufgaben warten

SV Weil – FC Erzingen

Ebenfalls am Samstag empfängt der SV Weil den FC Erzingen (17 Uhr). Das Schicksal beziehungsweise das Losglück hat es so gewollt, dass die beiden Ligakontrahenten sich bereits in der Qualifikationsrunde des Pokalwettbewerbs duellieren dürfen oder müssen. Dem SV Weil obliegt die Favoritenrolle. Zum einen spielen sie im heimischen Nonnenholz. Zum anderen empfängt der Verbandsliga-Absteiger mit dem FC Erzingen den Aufsteiger aus der Bezirksliga, der sich erst über die Relegation nach oben kämpfen musste. Doch diese Milchmädchenrechnung möchte der Sportliche Leiter Perseus Knab nicht mitmachen. „Seit dem 1. Juli sind wir in der gleichen Liga“, betont Knab. „Es wird auf jeden Fall ein schweres Stück Arbeit für uns werden.“ Denn auch wenn beide Vereine in derselben Liga beheimatet sind, so werden alle Gegner der Weiler ihre Bestes geben, um dem ehemaligen Verbandsligisten das sportliche Leben so schwer wie möglich zu machen. Trotzdem gibt sich Knab optimistisch, dass seine Mannschaft die erste Hauptrunde erreicht. „Unser Trainingslager war das beste, was wir seit langem hatten.“

In der Sommerpause haben sich die Weiler mit einigen Spielern verstärkt und stehen nun vor ihrer ersten Bewährungsprobe. Knab hofft, dass die Mannschaft von Beginn an hellwach ist und den Aufsteiger nicht unterschätzt.

TuS Lörrach-Stetten – FC Zell

Kreisligist gegen Landesligist heißt es am Sonntagnachmittag (15 Uhr) beim TuS Lörrach-Stetten. Die Lerchenstädter empfangen mit dem FC Zell den Aufsteiger in die Landesliga. Die Gastgeber selbst schlossen die vergangene Saison auf einem Mittelfeldplatz in der Kreisliga A-West ab. Die Favoritenrolle ist also klar in Richtung der Wiesentäler vergeben. Trotzdem wird man bei den Stettenern alles versuchen, um dem Favoriten aus Zell ein Bein zu stellen und in die erste Hauptrunde einzuziehen.