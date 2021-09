Fußball Erste Punkteim Visier

Lörrach (fas). Der Auftakt in die neue Verbandsliga-Runde ging sowohl für den FC Wittlingen als auch für den FC Hausen gründlich in die Hose. An diesem Wochenende sollen die ersten Punkte eingefahren werden. Hoffnung auf Besserung macht Kevin Nicklas, Trainer des FC Wittlingen, die Tatsache, dass Kapitänin Jana Grauer und Annika Baumann beim morgigen Gastspiel (18 Uhr) gegen die SG Gengenbach/Zell wieder mit an Bord sind. „Die beiden haben in der Vergangenheit zusammen schon einige Treffer erzielt“, so Nicklas. Im Vergleich zur 2:5-Niederlage vor einer Woche gegen den SV Deggenhausertal müsse man im Zentrum wieder aggressiver zu Werke gehen. Immerhin stellte gleich Neuzugang Vanessa Wüst ihre Qualitäten unter Beweis und überzeugte mit einem Doppelpack.