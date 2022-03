Fußball Erster Heimsieg für SCF im Dreisamstadion

Der SC machte schnell deutlich, wer das Spiel im Dreisamstadion bestimmen sollte. Schon nach wenigen Minuten hatten die Gastgeberinnen Möglichkeiten, um in Führung zu gehen – doch es kam anders: Nach Eckball traf Lisa Gora zur überraschenden Führung für Carl Zeiss (8.), die Jenaerin nutzte nach dem Standard die Freiburger Verwirrung im eigenen Strafraum. Auch in den anschließenden Minuten verzeichnete der Sport-Club die klaren Chancen für sich: Ereleta Memeti und Svenja Fölmli hatten schon nach 15 gespielten Minuten mehrere Großchancen, konnten diese aber nicht konsequent nutzen. In der 35. Minute wendete sich dann das Blatt: Der SC eroberte durch Riola Xhemaili den Ball, Ereleta Memeti umkurvte mit dem Spielgerät die FC-Keeperin und traf zum umjubelten 1:1-Ausgleich (35.). Anschließend ging es Schlag auf Schlag. Nur zwei Minuten später durften die 518 Zuschauerinnen und Zuschauer erneut jubeln. Wieder war es Memeti, die einen Steckpass von Riola Xhemaili erreichte und im Anschluss erneut Inga Schuldt umdribbelte – es stand 2:1 für die Freiburgerinnen.

Deutlich wurde es bereits in der 41. Minute, als Jana Vojteková auf 3:1 nach Vorlage von Lisa Karl erhöhte. Damit ging es allerdings noch nicht in die Pause, da Marie Müller noch auf 4:1 stellen sollte (42.). Nach Flanke hatte bereits Svenja Fölmli die Möglichkeit zu treffen, doch Schuldt kam noch mit den Fingerspitzen an die Kugel, die schließlich Müller im Nachsetzen über die Linie köpfte.