Der SV Herten hat nach wie vor Lust auf Fußball. Obwohl es für die Grün-Gelben schon seit geraumer Zeit nur noch um die „Goldene Ananas“ geht, präsentiert sich das Team von Interims-Trainer Tunahan Kocer in großer Spiellaune. Zuletzt hatte der SVH beim SV Waldhaus deutlich mit 5:1 die Oberhand behalten. Seitdem Kocer das Zepter von Bülent Güzel im März übernommen hat, mussten sich die Hertener in der Liga lediglich einmal geschlagen geben. Dazu kam das Aus im Pokal gegen den FC Zell, wo man aber nicht die schlechtere Mannschaft war. In der Rückrundentabelle liegt der SVH mit 21 Punkten nach elf Spielen auf Rang sechs und damit in der Spitzengruppe, denn die SG FC Wehr-Brennet hat mit 25 Zählern auf Platz eins lediglich vier Punkte mehr gesammelt. Im vorletzten Heimspiel der Saison bekommen es die Hertener, die in der kommenden Spielzeit von Dominik Uhrig gecoacht werden, am Samstag (17.30 Uhr) mit dem FC Hauingen zu tun. Von der Steinenstraße in den Lörracher Sonnenortsteil wechseln wird im Sommer Roman Starke. Das bestätigte Hauingens Cheftrainer Mick Fahr gegenüber unserer Zeitung. Der 23-Jährige ist damit der erste Sommer-Neuzugang des FCH. „Ich hoffe, dass er uns verstärken kann“, sagt Fahr. „Ansonsten befinden wir uns noch mit einigen Kandidaten in finalen Gesprächen. Ich denke, dass wir in den kommenden zwei Wochen klären können, ob sie sich uns anschließen werden oder nicht.“ Zum Saison-Endspurt lichtet sich auch langsam das Hauinger Lazarett. Max Keller ist wieder ins Training eingestiegen. Auch bei Julian Foidl, der am vergangenen Wochenende ausgewechselt werden musste, sollte es für die Partie am Samstag reichen. Nach unten brauchen sich beide Klubs nicht mehr orientieren. Die Absteiger machen auf den Tabellenplätzen 14 bis 16 der SV Jestetten, FC Hochrhein und der VfB Waldshut unter sich aus.