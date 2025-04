Fußball: Erster Sieg in diesem Jahr

Alija Kapidzija verwandelte in der 64. Minute einen weiteren Foulelfmeter zum 2:2-Ausgleich. Schließlich schwanden dem FFC U23 die Kräfte. Der FV Lörrach-Brombach hatte in den den letzten Minuten freie Bahn und erzielte noch zwei weitere Treffer. Unmittelbar nach seiner Einwechslung brachte John Zamorano Burgos den FVLB mit 3:2 in Front. In der Nachspielzeit verwandelte der erneut überzeugende Jonathan Binkert einen weiteren Strafstoß zum 4:2-Endstand.