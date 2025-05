Der FC Bad Bellingen, der in der Spielzeit 2025/2026 in seine Premierensaison geht, hat seinen ersten Neuzugang vermeldet. Mit Luca Nunninger verstärkt ein technisch versierter Mittelfeldspieler das Team von Marvin und Robert Riede in der kommenden Spielzeit. Der 19-Jährige wechselt von den Sportfreunden Schliengen ins Rheinstadion. Für die Blau-Weißen erzielte Nunninger in der laufenden Saison fünf Treffer und bereitete drei weitere vor. „Wir freuen uns mit Luca, Sohn der Spvgg. (Bamlach-Rheinweiler, Anm. d. Red.) einen jungen & talentierten Spieler zu gewinnen, der seine Wurzeln fest in den Gründungsvereinen verankert hat“, freut sich der FCBB über seinen ersten Neuzugang.