Auszusetzen hat ein Trainer immer etwas. Mir fehlt bei uns noch das klare Spiel in allen Mannschaftsteilen. Phasenweise haben wir unklare, unsaubere Aktionen dabei, in denen wir dann selber Gefahr laufen, Gegentore zu bekommen. Speziell gegen Herten hatten wir in den ersten 15 Minuten echte Probleme und auch Glück, nicht in Rückstand geraten zu sein. Unser Ansatz muss sein, auch gegen so einen guten Gegner, klarer zu spielen und uns aus den Pressingsituationen besser lösen zu können.