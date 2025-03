Fußball: Es geht nur noch ums Prestige

Knab stimmt Weils Offensivflaute bedenklich

„So ein schlechtes Spiel gibt es halt zuweilen. Das wird gegen Weil sicherlich anders aussehen. Die Mannschaft hat gut trainiert und rechnet sich schon etwas aus“, gibt sich Sütterlin zuversichtlich. Auch auf Weiler Seite wurde das grottenschlechte Heimspiel am vergangenen Samstag thematisiert. Bedenklich stimmt den Weiler Sportchef, dass die in der Vorrunde so hoch gelobte Offensive in den letzten beiden Partien kein einziges Tor erzielt hat: „Da muss der Hebel im Derby angesetzt werden.“

Gebessert hat sich auf beiden Seiten die personelle Situation. Beim Gastgeber gehören David Bosek, Jörg Hupfer, Aron Manthei und Tim Trefzer dem Kader an. Auch beim Gast hat Trainer Andreas Schepperle mehr Alternativen zur Verfügung. Passen muss weiter Binzens David Muck. „Er ist aber bei der Medbase in Basel bei Dr. Hardy Hüttemann in besten Händen“, informiert Karl-Frieder Sütterlin.